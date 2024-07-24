Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika
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Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu\'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

Geçtiğimiz günlerde kalpli tereyağ fotoğrafı paylaşarak ''Geldi benimki'' diyerek ilişkiye başladığını ilan eden oyuncu Hande Doğandemir'in gizemli aşkı Şebnem Bozoklu ile 6 yıl evli kalan Emre İzer çıktı.

24.07.2024 16:09
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Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları, Annemizi Saklarken ve son olarak Hayat Bugün dizisinde rol alan başarılı oyuncu Hande Doğandemir, kariyerinin yanı sıra zaman zaman da özel hayatıyla da gündeme geliyor. Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde kalpli bir tereyağ fotoğrafı yayınlayarak "Geldi benimki" notuyla bir ilişkiye başladığını ilan etti. Oyuncunun sakladığı sevgilisinin kim olduğu öğrenildi.

EVLİLİKLERİ 6 YIL SÜRMÜŞTÜ

Hande Doğandemir'in gizemli sevgilisinin 47 yaşındaki mimar Emre İzer olduğu ortaya çıktı. Emre İzer, 2010 yılında güzel oyuncu Şebnem Bozoklu ile evlenmiş ve 6 yıl sonra da boşanmıştı. Bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan ikiliden henüz yan yana bir fotoğraf gelmedi.

Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı

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Son Dakika Magazin Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • murat atmaca: su dünyada başka biri yokmu,, o bosuyor öbürü alıyor, kendi aralarında hep paylaşıyorlar ,,sonra bu takım neden gol atmıyor diyorlar ::))) 17 0 Yanıtla
    Harun Çelik: Aklımdan geçen yorumu yazmışsın 5 0
  • Sabri İnce: Bunların aşkı telefonun şarzı bitene kadar ,sıradaki gelsin .! 9 0 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Emre İzer’den bomba transfer. Emre İzer Hande Doğandemir transferini KAP a bildirdi. Bugün Emre İzer hisseler tavan yapar. :) 6 0 Yanıtla
    Ali%20Onur%20%C3%96zdemir: güzel transfer olmuş 0 0
  • Coşkun Barış: Tık tık tık 4 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Şimdi bunlar Türk kültürünü mü yansıtıyor 0 0 Yanıtla
  • Ali%20Onur%20%C3%96zdemir: katılıyorum 0 0 Yanıtla

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