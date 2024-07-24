Survivor yarışmacısı Özgür Tetik: Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi\'nin benimle gerginliği oldu

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Erdoğan başıboş köpek düzenlemesi için tarih verdi: Kimse bize merhamet dersi vermesin

Survivor yarışmacısı Özgür Tetik Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Tetik, "Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benimle gerginliği oldu" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYLE GERGİNLİĞİM OLMAZ, TURABİ'NİN BENİMLE GERGİNLİĞİ OLDU"

Turabi ile arasında geçen olay hakkında konuşan Özgür Tetik, "Oradaki hafif hırsı, savaşma isteğini sevdim. Uzun zamandır hırslanmadığım için Turabi sağ olsun yaşattı bize. Benim kimseyle gerginliğim olmaz, Turabi'nin benim gerginliği olmuştur. Önce Sercan ile kendi tarzında bir uğraşması oldu, sonra olaya ben dahil ettirildim. Arka planda 'ali cengiz oyunları' derken o düelloda ilk ben çıktım. Sonra Turabi bir şekilde bıraktı." dedi.