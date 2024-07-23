Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

Magazin

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Erzurum'da Gamze Türkmen ile nişanlandı. Görkemli nişanıyla adından söz ettiren Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası baygın haldeyken Türkmen'i sayıkladı.

Sevilen sunucu Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası narkozun etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "Özledim" diye sayıkladı. Ezildi, annesine sürekli nişanlısının neden gelmediğini de sordu. Sağlık durumu iyi olan ünlü sunucu, operasyonun ardından taburcu edildi.

GÖRKEMLİ TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta evde sade bir törenle sözlendi. Daha sonra davullu zurnalı nişan bohçası töreni yapan çift, görkemli nişan töreniyle de isimlerinden söz ettirdi. Ezildi, nişanda sevgilisine çok sayıda bilezik ve altın kolyeler taktı. Kolları ve boynu altın dolan Türkmen'in o halini görenler gözünü alamadı.