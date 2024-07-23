Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı - Son Dakika
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Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

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Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan sunucu Kadir Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı. Sürekli nişanlısının neden gelmediğini soran Ezildi'nin ''Özledim, nerede'' demesi herkesi gülümsetti.

23.07.2024 16:13
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Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta Erzurum'da Gamze Türkmen ile nişanlandı. Görkemli nişanıyla adından söz ettiren Ezildi, bugün geçirdiği operasyon sonrası baygın haldeyken Türkmen'i sayıkladı.

Sevilen sunucu Kadir Ezildi, bu sabah belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası narkozun etkisiyle hemen kendine gelemeyen Ezildi, nişanlısının adını duyunca "Özledim" diye sayıkladı. Ezildi, annesine sürekli nişanlısının neden gelmediğini de sordu. Sağlık durumu iyi olan ünlü sunucu, operasyonun ardından taburcu edildi.

Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

GÖRKEMLİ TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Bir süredir Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, geçtiğimiz hafta evde sade bir törenle sözlendi. Daha sonra davullu zurnalı nişan bohçası töreni yapan çift, görkemli nişan töreniyle de isimlerinden söz ettirdi. Ezildi, nişanda sevgilisine çok sayıda bilezik ve altın kolyeler taktı. Kolları ve boynu altın dolan Türkmen'in o halini görenler gözünü alamadı.

Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı

Kadir Ezildi, Operasyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İbrahimm Bas: gereksiz saçma sapan haberler 33 1 Yanıtla
  • ferhat eser: gesede yıllardır narkozun etkisinde kocalarını sayıklıyor durmadan :)) 8 14 Yanıtla
    null: topmusun sen 6 2 Davut Çağlar: null gs nin babası beşiktaşya neden anlamak istemiyorsun 3 0 ferhat eser: null köprü altından kim çıkardı seni 1 1
  • güven elibol: Haber mi şimdi bu 13 1 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Tamam inandık kadirim 12 1 Yanıtla
  • Şaban Tütüncü: bunun haber niteliği ne acaba 1 0 Yanıtla
  • Beykozlu: Buda haber mi Allah aşkına neyi sayıkla sayıklasın bizene 1 0 Yanıtla

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