Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı

Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı

Mezarlık dizisinin 2. sezon çekimlerine devam eden oyuncu Birce Akalay sette düşerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünü zedeleyen ve yürümekte zorlanan oyuncu, tedavisinin ardından sevgilisi Hakan Kurtaş'ın yardımıyla araca bindirildi.

23.07.2024 11:27
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Güzel oyuncu Birce Akalay, ilk sezonu çok beğenilen Mezarlık dizisinin yeni bölümleri için sete çıktı. Sette düşen oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Posta'da yer alan habere göre, ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan oyuncunun haberini alan sevgilisi Hakan Kurtaş da soluğu yanında aldı. Oyuncuya yapılan tetkiklerde göğsünü zedelediği ve riskli bir durumunun olmadığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu, yürümekte zorlanınca hastaneden sevgilisinin yardımıyla çıkarak araca bindirildi.

Güzel oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz haftalarda 40. yaş doğum günü için parti vermişti. Parti öncesi sevgilisiyle kamera karşısına geçen oyuncu, ilişkisi için "Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak... Her şey çok keyifli" demişti.

Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alperen Umut: Çok önemli bir haber 5 1 Yanıtla
    ferhat eser: konu sağlıksa önemlidir herzaman 1 3
  • Yaşar Özçırak: Özellikle sevgilisinin yardımıyla araba binmesi ülke ekonomisine iyi gelecek bir haber olmuş. Gazeteci arkadaşı bu müthiş bilgiyi okuyuculara servis etmesi adeta yılın olayı olmuş. 0 0 Yanıtla

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