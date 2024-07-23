Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı

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Güzel oyuncu Birce Akalay, ilk sezonu çok beğenilen Mezarlık dizisinin yeni bölümleri için sete çıktı. Sette düşen oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

SEVGİLİSİ YALNIZ BIRAKMADI

Posta'da yer alan habere göre, ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan oyuncunun haberini alan sevgilisi Hakan Kurtaş da soluğu yanında aldı. Oyuncuya yapılan tetkiklerde göğsünü zedelediği ve riskli bir durumunun olmadığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu, yürümekte zorlanınca hastaneden sevgilisinin yardımıyla çıkarak araca bindirildi.

Güzel oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz haftalarda 40. yaş doğum günü için parti vermişti. Parti öncesi sevgilisiyle kamera karşısına geçen oyuncu, ilişkisi için "Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak... Her şey çok keyifli" demişti.