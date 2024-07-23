Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi

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Şarkıcı Nez ile oyuncu Onur Atilla İlhan'ın olaylı bir şekilde başlayan ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Atilla, bir radyo programına konuk olan sevgilisine sürpriz yaparak yayına girdi. Nez'in sevgilisi için ''Evde tembihledim yaramazlık yapmaz'' demesi dikkat çekti.

23.07.2024 14:10  Güncelleme: 14:29
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10 yıllık evliliğini tek celsede bitirdikten 20 gün sonra şarkıcı Nez'e aşkını ilan eden oyuncu Rüştü Onur Atilla, ilişkisiyle yine gündeme geldi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikiliden Nez, önceki gün bir yayına katıldı. Sevgilisi de sürpriz yaparak stüdyoya geldi.

"EVDE TEMBİHLEDİM"

Okan Aslan'ın radyo programına konuk olan Nez, yeni şarkısından bahsederken yayına giren Rüştü Onur Atilla "Çok tatlısınız. Yeni şarkınızı severek dinliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun çok güzel" diyerek sevgilisini güldürdü. Okan Aslan'ın "Yaramazlık yapmaz değil mi Nez?" demesi üzerine konuşan şarkıcının "Yok ben evde tembihledim. Oğlum dedim... Çok fazla kola içmiyorsun değil mi çocuğum" demesi herkesi şaşkına çevirdi. Nez'e sus işareti yapan oyuncu ise "Bölmeyeyim" diyerek stüdyodan ayrıldı.

Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi

İLİŞKİLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Rüştü Onur Atilla, haziran ayında 10 yıllık eşinden tek celsede boşanmış 20 gün sonra da şarkıcı Nez'le ilişkisini ilan etmişti. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Atilla, evliliğinin çok önceden bittiğini ve eşiyle aylar önce evlerini ayırdıklarını söylemişti. Nez de "Yuva yıkan kadın oldun" eleştirilerini kesin bir dille yalanlamıştı.

Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez\'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi

Onur Atilla, Radyo, Nez, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halo Dayı: Ne cıvık bir muhabbet. 29 0 Yanıtla
  • Ankara null: nez in umrunda bile dgl 10 0 Yanıtla
  • Zafer El: çok komigime gidiyor bu kadın yaaa ismi ile siması uyumlu olmuş 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Onur Atilla İlhan sevgilisi Nez'e sürpriz yaptı! Aralarındaki diyalog şaşkına çevirdi - Son Dakika
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