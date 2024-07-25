Çakallarla Dans 7\'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi

Kültür Sanat

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı Çakallarla Dans 7 filminin İstanbul ve İzmir'de yapılan çekimleri tamamlandı.

EKİBE YENİ ÜYELER KATILACAK

2010 yılından beri her filmi gişe rekorları kıran filmde yeni maceraları için İzmir'e giden 'Çakallar' bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek. Aksiyon ve kahkahanın eksik olmadığı serinin 7. filmde Çakallar'ın ekibine sürpriz üyeler de katılacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu yazdığı Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor. Merakla beklenen film 6 Aralık'ta vizyona girecek.

İşte Çakallarla 7'den ilk kareler...