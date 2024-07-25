Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi

Çakallarla Dans 7\'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinin başında gelen Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı. Aralık ayında vizyona girecek olan filmin setinden kareler de yayınlandı.

25.07.2024 15:31
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Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı Çakallarla Dans 7 filminin İstanbul ve İzmir'de yapılan çekimleri tamamlandı.

EKİBE YENİ ÜYELER KATILACAK

2010 yılından beri her filmi gişe rekorları kıran filmde yeni maceraları için İzmir'e giden 'Çakallar' bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek. Aksiyon ve kahkahanın eksik olmadığı serinin 7. filmde Çakallar'ın ekibine sürpriz üyeler de katılacak.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu yazdığı Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor. Merakla beklenen film 6 Aralık'ta vizyona girecek.

İşte Çakallarla 7'den ilk kareler...

Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi
Çakallarla 7'nin çekimleri tamamlandı! İk kareler de geldi

Aralık, Sinema, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ercan Karatas: İyi oyuncular gelmiş yani :) 5 1 Yanıtla
  • GSli Serkan Aslan: Çok güzel film serilerinden biri. 1 1 Yanıtla
  • Muhammed null: Cututay Nerde :) 0 0 Yanıtla

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