Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti - Son Dakika
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Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti

Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevinde üzüntüden dolayı yemek yemediği ve 47 kiloya düştüğü ortaya çıktı. Kardeşinin kötü durumda olduğunu söyleyen Sıla Doğu, ''Kardeşim bitmiş durumda, kemikleri çıkmış'' dedi.

22.07.2024 16:21
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Geçtiğimiz sene kasım ayında kara aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde zor günler geçiriyor. Yaşadığı sıkıntılı günler nedeniyle yemek yemekte zorlanan Polat, hızla kilo vermeye başladı.

Açtığı yayında Dilan Polat'ın cezaevindeki durumunu anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, "Dilan Polat'ın uzun zamandır doğru düzgün yemek yemediği, kilosunun da düştüğü gelen bilgiler arasında. Tahliye kararı beklediği günlerde çıkmadığında da morali en dip seviyelere düşüyor" dedi. Erdinç'in yayınına yorum yapan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu da "Kardeşimin görüşünden çıktım. Bitmiş durumda, eridi. 47 kilo... Kemikleri çıkmış artık yeter adil karar verilsin" diyerek isyan etti.

Dilan Polat, Sıla Doğu, 3-sayfa, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dilan Polat cezaevinde iğne ipliğe döndü! Ablası Sıla Doğu isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Behzat: paraları altınları milletin guzune sokarken düşüneceksiniz. 144 3 Yanıtla
  • Serkan Karakaş: bu insanlar kim? neden her gün haber yapılıyor? banane kilo vermişse, neden her gün görmek zorundayım, saçma sapan haberler... 116 4 Yanıtla
  • özer bergin: İdeal kilo oranı nesini beyenmediniz, devletin güzel bir hizmeti daha. 93 3 Yanıtla
  • Kemal Beyhan: Adil bir karae verilmiş işte 62 2 Yanıtla
  • Bu Kim: tatli tatli yemenin aci aci gegirmesi vardir 56 0 Yanıtla
  • Lokman Ozturk: Rejim yapmaya son kiloluyum deme gir hucreye tığ gibi ol???? 37 0 Yanıtla
  • Serkan Alkan null: ölüm orucu tutanlar bile çıkamadı.sen kimsin.... 25 0 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu: Engin kemiklerim çıktı 25 0 Yanıtla
  • fitbool null: yapacak bişey yok . herkes hakettigini yaşar 19 0 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek: Ya Engin kemiklerim çıktı:( 13 0 Yanıtla
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