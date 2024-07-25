Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe\'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla Sezen Aksu'yu arayan dolandırıcılar, "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını söyleyerek ünlü sanatçıdan 220 bin TL aldı. Minik Serçe emniyete giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 70 yaşındaki usta sanatçı Sezen Aksu telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Aksu'dan "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını dile getirdi. Aksu gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.
Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibata geçti. Ancak belediye yetkilileri böyle bir kampanyanın olmadığını ifade etti. Aksu dolandırdığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.
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