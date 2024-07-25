Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar - Son Dakika
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Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar

Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe\'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla Aksu'yu arayan dolandırıcılar, ''Kimsesiz çocuklar'' için bağış topladıklarını iddia ederek Aksu'dan 220 bin TL aldı. Durumu fark eden asistanı, Beyoğlu Belediyesi ile iletişime geçince böyle bir kampanyanın olmadığı öğrendi.

25.07.2024 19:56
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Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı sıfatıyla Sezen Aksu'yu arayan dolandırıcılar, "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını söyleyerek ünlü sanatçıdan 220 bin TL aldı. Minik Serçe emniyete giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

420 BİN LİRA YARDIMDA BULUNACAĞINI SÖYLEDİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 70 yaşındaki usta sanatçı Sezen Aksu telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Aksu'dan "Kimsesiz çocuklar" için bağış topladıklarını dile getirdi. Aksu gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. İlk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.

ASİSTANIN ŞÜPHESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibata geçti. Ancak belediye yetkilileri böyle bir kampanyanın olmadığını ifade etti. Aksu dolandırdığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.

Beyoğlu Belediyesi, Sezen Aksu, Beyoğlu, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Harun Çelik: Kurumlara da yardım etmeyin kurum ismi kullananlarada yardım etmeyin gidin bir mahalle bakkalının borç defterini ödeyin ( benim gibi kimse kim olduğunuzu bilmez hayrınız kat kat artar ) 36 3 Yanıtla
    Harun Çelik: MURAT SALİH - beni tanıyormuşum ? Fotoğrafım varmı ? Siyasimiyim ? Bir yere adaylığım varmı ? Burda beni tanıyan varmı ( yaptığım yorumlardan göz aşinalığı hariç ) bu ülkede tek Harun Çelik benmiyim ? Cevapların muhtemelen hayır PEKİ NASIL REKLAM OLUYOR. Sayın arkadaşım 22 3 A. Gökalp: Allah hayrını kabul etsin bu reklam değil kişiyi incitmiyor kim neresi bilmiyor yol göstermiş hayırda yarışmaya vesile olmuş Rabbim sayılarını arttırsın 21 3 murat salih başçı: :)) sen yaptığın hayrın reklamını burda bile yapıyorsun. birde diyor kimse kim olduğunuzu bilmez hayrınız artar diye. ülkemde hayır yapmak bile şov işine dönüştü. yeni nesil hayır ısleri kabalık ve görgüsüzlük dolu 7 15 Kadir Ari: Kesin bi bakkal kardeşimiz bu yorumu yapan :)) 7 4 Harun Çelik: A GÖKALP Amin cümlemizin inşallah güzel dilekleriniz için ayrıca teşekkür ederim 2 1 Harun Çelik: KADİR ARI bakkal değil müteahitim sayın arkadaşım 1 2
  • Emrah Aytekin: Bu da bir yetenek. Ustanızın çok sağlam olduğu doğrudur. 20 seneyi aşkın işini dört dörtlük yapıyor… 4 2 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Harun Çelik doğru söylüyor. Zaten mahalle bakkalına giden ve oraya veresiye yazdıran gariban halk oluyor. En güzel yardım şekli bencede. Rabbim birinizi bin etsin, sayınızı artırsın inşallah. 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar - Son Dakika
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