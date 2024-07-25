Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe\'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar

Harun Çelik:

Kurumlara da yardım etmeyin kurum ismi kullananlarada yardım etmeyin gidin bir mahalle bakkalının borç defterini ödeyin ( benim gibi kimse kim olduğunuzu bilmez hayrınız kat kat artar )

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Harun Çelik: MURAT SALİH - beni tanıyormuşum ? Fotoğrafım varmı ? Siyasimiyim ? Bir yere adaylığım varmı ? Burda beni tanıyan varmı ( yaptığım yorumlardan göz aşinalığı hariç ) bu ülkede tek Harun Çelik benmiyim ? Cevapların muhtemelen hayır PEKİ NASIL REKLAM OLUYOR. Sayın arkadaşım 22 3

A. Gökalp: Allah hayrını kabul etsin bu reklam değil kişiyi incitmiyor kim neresi bilmiyor yol göstermiş hayırda yarışmaya vesile olmuş Rabbim sayılarını arttırsın 21 3

murat salih başçı: :)) sen yaptığın hayrın reklamını burda bile yapıyorsun. birde diyor kimse kim olduğunuzu bilmez hayrınız artar diye. ülkemde hayır yapmak bile şov işine dönüştü. yeni nesil hayır ısleri kabalık ve görgüsüzlük dolu 7 15

Kadir Ari: Kesin bi bakkal kardeşimiz bu yorumu yapan :)) 7 4

Harun Çelik: A GÖKALP Amin cümlemizin inşallah güzel dilekleriniz için ayrıca teşekkür ederim 2 1