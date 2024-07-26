Güler Duman, Erzincan Yaz Etkinlikleri\'nde unutulmaz bir akşam yaşattı

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Güler Duman Erzincan Yaz Etkinlikleri kapsamında Dörtyol'da sesi ve yorumuyla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Türk Halk müziğinin efsane ismi Güler Duman, Erzincan Yaz Konserleri kapsamında Erzincan'da sahne aldı.

Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Güler Duman konserini 16 bin Erzincanlı bir arada dinledi. Sevilen şarkılarını Erzincanlılar için seslendiren ünlü türkücü Duman, birbirinden güzel eserleriyle Erzincanlı dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. - ERZİNCAN