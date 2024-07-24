Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı

Geniş Video İzle

Rihanna, Instagram'da okul kızı tarzı kıyafeti ve yeni Fenty x Puma spor ayakkabılarını tanıtan bir video paylaştı. Kendi markası Savage X Fenty'nin siyah sütyenini giyen şarkıcı, 2,250 dolarlık Miu Miu mini etek ve mavi gömlek giydi. Rihanna, 2023'te Puma ile ortaklığını yeniledi ve yakın zamanda yıldızlarla dolu yeni bir Fenty X Puma kampanyasında yer aldı. Ayrıca, partneri A$AP Rocky ve iki yaşındaki oğulları RZA, Savage X Fenty'nin erkek iç çamaşırı serisinin tanıtımında yer aldı.

24.07.2024 09:40  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rihanna, Instagram'da okul kızı tarzı kıyafetini ve Fenty x Puma spor ayakkabılarını tanıtan eğlenceli bir video paylaştı.

36 yaşındaki şarkıcı, 2,250 dolarlık Miu Miu mini etek ve mavi gömlek giydi. Videoda kısa bir an siyah iç çamaşırını gösterdi. Gömleğinin altından kendi markası Savage X Fenty'nin siyah sütyeni görünüyordu.

İki çocuk annesi Rihanna, bu yaz karın kası yapma hedefinden espriyle vazgeçtiğini belirtti: "Bu yaz altı kare karın kası yapamayacağım belli oldu, o yüzden yeni hedefim ayakkabılarımı iç çamaşırıma uydurmak!"

Sarı saçları, güneş gözlüğü ve 1,800 dolarlık Louis Vuitton çantasıyla görünen Rihanna, 120 dolarlık yeni Fenty x Puma Phatty 'In Session' spor ayakkabılarını tanıttı.

Rihanna, 2023'te Puma ile ortaklığını yeniledi. Yakın zamanda yıldızlarla dolu yeni bir Fenty X Puma kampanyasında yer aldı. Kampanyada, okula dönüş temalı Creeper Phatty koleksiyonunu tanıttı.

Şarkıcı ayrıca kendi markası Savage X Fenty ile de meşgul. Partneri A$AP Rocky ve iki yaşındaki oğulları RZA, erkek iç çamaşırı serisinin tanıtımında yer aldı. Çiftin Ağustos'ta bir yaşına girecek Riot Rose adında bir çocukları daha var.

Rihanna yakın zamanda ailesini genişletme isteğinden bahsetti. Bir kız çocuğu istediğini söyleyen şarkıcı, "Kesinlikle daha fazla çocuk sahibi olurdum," dedi ancak şu an hamile olmadığını belirtti.

Rihanna ve A$AP Rocky, Kasım 2020'den beri birlikte.

Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram\'da paylaştı

Instagram, Miu Miu, Rihanna, Spor, Puma, Müzik, Magazin, Moda, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Aydoğan: Ferhat eser senin yorumlarına uygun bir haber bizi o eşsiz yorumlarından mahrum etme.Hadi meydan senin kalem senin gazan mübarek olsun.. 9 2 Yanıtla
    Serkan Beyhan: Ahahahah 0 0
  • Sinan Döner: Paris olimpiyatlarının resmi sponsoru bu kadın. Ey büyük Allah'ım para kimlere gidiyor... 4 1 Yanıtla
    ozcan ozmercan: İmansızlara 4 1
  • Sabri İnce: Everes tepesini bu kadar yakından foto etmek de beceri. dgjklogjöşl 0 0 Yanıtla

09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:13:46. #1.13#
SON DAKİKA: Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement