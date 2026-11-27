Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel takımı ile Batum kentinde oynadığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Ankara ve Tiflis arasında gerilim yaşandı.Türk medyasında, açılan Filistin'e destek pankartları nedeniyle taraftarlara müdahale edildiğine yönelik haberler yer aldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı ise bunu yalanladı ve taraftarlara taşkınlık nedeniyle müdahale edildiğini açıkladı.Bakanlık, bazı taraftarların polislere stadyum koltukları fırlattığını ifade ederek, polisin Filistin yanlısı bayrak ve pankartlar açılmasına karşılık güç kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.UEFA yönetimi, Beşiktaş taraftarlarının "kendi aralarındaki gerilimi yatıştırmak amacıyla polisin bu bölüme müdahale etmesiyle" olayların başladığının değerlendirildiğini açıkladı.Beşiktaş kulübü, polisin "orantısız güç" kullanıldığı gerekçesiyle UEFA ve konsolosluk aracılığıyla Gürcistan makamlarına başvuru yapıldığını duyurdu.Neden Batum seçildi?UEFA, Türk yetkililerin "emniyet ve güvenlik gerekçeleriyle" maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirmesi üzerine karşılaşmanın Gürcistan'a alındığını duyurmuştu.OIaylar sonrası 27 Kasım'da yapılan açıklamada da, "maçın organizatörü olunmadığı için" stadyumdaki güvenlikten de sorumlu olunmadığı ifade edildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da olaylar sonrasında CNN Türk kanalına yaptığı açıklamada, "Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye'ye biz istemiyoruz" demişti.Beşiktaş kulübünün, karşılaşmayı seyircili oynamak istemesi nedeniyle Gürcistan tercih edildi.Gürcistan'ın Batum kenti Türkiye sınırında yer alıyor ve vize gerektirmiyor.Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, eylül ayında yaptığı açıklamada, "Girişimleri yaptık. Batum'da oynayacağız İsrail takımıyla. Seyircili oynayacağız hepsinden ötesi. Kendi sahamızda Avrupa kupalarından bir gelir beklerken tribün gelirini de ister istemez hesabın içinde tutuyoruz" demişti.Siyah beyazlıların 28 Kasım 2024'te, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynadığı karşılaşma Macaristan'da seyircisiz oynanmıştı.Bu maç öncesi kulüpten yapılan açıklamada, "provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denilmişti.Macar yetkililerin de karşılaşmanın taraftarlar olmadan oynanmasını istediği açıklanmıştı.UEFA kuralları ne diyor?Hapoel karşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle Türk takımlarının İsrail takımlarıyla eşleşmeme hakkı olup olmadığı da tartışılıyor.UEFA'nın Avrupa Ligi müsabaka kuralları bu bağlamda, bazı ülkelerin grup aşamasında karşılaşmasını önledi.Avrupa Ligi özelinde bu sene, Azerbaycan ve Ermenistan takımları aynı grupta olamıyor.Bununla birlikte Sırbistan ve Kosova, Ukrayna ve Belarus takımları için de bu durum geçerli.Ancak Türkiye ve İsrail ülke takımları bu bağlamda yer almıyor.Filistinlilere destek mesajı yasak mı?Filistinlilere destek veren pankartlar Türkiye'de oynanan uluslararası maçlarda da tribünde yer aldı.25 Kasım'da oynana Aston Villa maçı öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlarının açtığı Gazze destek pankartları nedeniyle, Binyamin Netanyahu hükümetinin kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı.Özbek, Netanyahu hükümetinin yaptığı şikayet üzerine, Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın kendilerini uyardığını da belirtti.Villa maçının başlaması öncesi tribünlerde İngilizce olarak, "Soykırımı Durdur" pankartı açıldı. Bu tribünün tamamında Filistinlilerin renkleriyle koreografi yapıldı.UEFA, stadyumlarda 'kışkırtıcı' veya 'aşağılayıcı' nitelikteki siyasi mesajları yasaklıyor.

Hamas öncülüğünde 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen saldırıların ardından başlayan Gazze savaşından bir sene sonra Kasım 2024'te Paris St Germainli taraftarların açtığı, 'Filistin'e Özgürlük' pankartı sonrası Fransız kulübe ceza verilmemişti.Maçta, "Gazze'deki bir çocuğun hayatı, bir başkasınınkinden daha mı değersiz?" ifadesi yer alan bir pankart da açılmıştı.Bir UEFA sözcüsü, Paris'teki olayda "Açılan pankart bu olay özelinde kışkırtıcı veya hakaret içerikli olarak değerlendirilemeyeceğinden, herhangi bir disiplin soruşturması açılmayacak" demişti.İskoç kulübü Filistin bayrakları açmasının ardından 17.500 euro para cezası verilmişti.Türkiye ve İrlanda Cumhuriyeti futbol federasyonları, Gazze savaşı sürecinde İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması gerektiğini savunan açıklamalar yaptı.Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)