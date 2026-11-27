Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada son dakikalarda yedikleri gollerle üst üste puan kaybettiklerini belirterek, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın oyun sisteminde değişikliğe gittiklerini ve bunun uyum sürecinde bazı sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Uzun süredir üçlü savunma sistemiyle oynayan takımı dörtlü savunma düzenine geçirdiklerini belirten Uçar, "Öncelikle bir formasyon değişikliğine gidiyoruz. Uzun süredir aynı sistemi oynayan, üçlü savunmayla mücadele eden takımı dörtlü sisteme döndürdük. Bunun sıkıntısını iki haftadır maçların son dakikalarında yaşıyoruz. Geçen hafta Kasımpaşa maçında, bu hafta da karşılaşmanın son dakikalarında şanssız goller yiyerek mağlup olduk. İnşallah daha çok çalışacağız ve bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Hakem kararlarına tepki gösterdi

Karşılaşmadaki hakem kararlarını da eleştiren Uçar, hakemin mücadeleyi yeniden izlemesi gerektiğini belirterek, "Hakem arkadaşın bu maçı tekrar izlemesini istiyorum. Maç içerisinde taç ve korner kararlarında rakibe ve bize yönelik değişken, garip kararlar verdi. Bence maça daha konsantre olması gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak şunu söylemem gerekiyor; çok iyi bir kulüpte çalışıyoruz. Futbolcuların da bunun değerini bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.