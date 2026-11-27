Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi 4 Aralık'ta TFF tesislerinde yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi, 4 Aralık saat 15.00'te TFF tesislerinde yapılacak. Kuraya 4. eleme turunu geçecek 27 takım ve kupaya bu turdan dahil olacak 5 takımla toplam 32 takım katılacak, maçlar 22, 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, 4 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kuraya 4. eleme turunu geçecek 27 takım ve bu turdan itibaren kupaya dahil olacak 5 takımla birlikte toplam 32 takım katılacak.
Kupada 5. eleme turu müsabakaları, 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Kaynak: AA
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