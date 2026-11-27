Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlarla ilgili UEFA'nın başlattığı soruşturmaya dair, "UEFA yetkilileriyle görüşme yaptık. Orada mağduriyeti yaşayan taraf ev sahibi olmamıza rağmen bizim taraf oldu. Yerel kolluk bize çok yardımcı olamadı. Çok büyük bir şey beklemiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan müsabakada Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, yurda döndü. Siyah-beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Halkımız çok büyük destek verdi"

Sözlerine, Batum'a hem gidişte hem de dönüşte çok zorlu bir seyahat geçirdiklerini dile getirerek başlayan Özen, "Orada maçın bir bölümü oynanmadı, tatil edilir gibi oldu. Sonra durum toparlandı. Emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor. Türkiye'den çok yoğun bir ilgi oldu. Hem devlet katında hem tüm yurttaşlar, halkımız çok büyük destek verdiler. Onların manevi gücünü de oyuncularımız hissettiler. Herkese teşekkür etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık"

Önder Özen, müsabakayla ilgili UEFA tarafından başlatılan soruşturmaya ilişkin de açıklamada bulunarak, "Elde ettiğimiz bütün dokümanları ve görüntüleri ilettik. Bizim hukuk kurulu da değerlendirmeye aldı. Oradaki UEFA yetkilileriyle de görüşme yaptık. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz. Önemli bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü orantısız güç kullanılan taraf bizim taraftarlarımız oldu. Orada mağduriyeti yaşayan taraf ev sahibi olmamıza rağmen bizim taraf oldu. Yerel kollukta bize çok yardımcı olamadı. Emniyet müdürü çok yardımcı oldu ama geriye kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık" dedi.

Siyah-beyazlı yönetici, 'Galatasaray derbisinin ertelenmesi için başvuru yapacak mısınız?' sorusuna ise "O konuyu düşünmedik, düşünmek de istemiyoruz. Bahane yok, devam" yanıtını verdi.

"Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı"

Özen'e, mücadeleden önce sarf ettiği 'Bahanesi olan gönülsüzler değil, hikayesi olan kahramanlar görüyorum' sözü hatırlatıldı. Bunun üzerine Özen, "Kimse bir bahanenin arkasına saklanmadı. Cesareti, yüreklerini ortaya koydular. İşi gördüler. Ülkeyi de kulübü de çok iyi temsil ettiler. Onların hakkı ödenmez" ifadeleriyle değerlendirmede bulundu.