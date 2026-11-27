Trendyol 1'inci Lig temsilcisi Muğlaspor ile Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen dostluk maçında öğretmenler ile kulüp yöneticileri ve antrenörler karşı karşıya geldi. Bülent Akça Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Muğlaspor tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve antrenörlerinden oluşan takım, öğretmenlerle dostluk maçında buluştu. Karşılaşmaya Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da katıldı.

Dostluk maçını yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Yalçın Koşukavak, teknik heyet ve A takım futbolcuları da takip etti.