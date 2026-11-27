Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Sonuçtan dolayı birazcık şanssızız, son dakikada kaybettiğimiz için" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder, açıklamalarda bulundu. Son dakikada yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Schreuder, "Tabii ki sonuçtan dolayı birazcık şanssızız, son dakikada kaybettiğimiz için. Evet, tabii ki Kasımpaşa'ya, Kasımpaşa'nın kulüp kültürüne baktığımız zaman yoğun bir oyun, yoğunlukla oynamaya çalışıyoruz fakat aynı zamanda genç oyunculara şans veriyoruz. Bugün Yacoub, Elson, Diarra, aynı zamanda Ahmet... Genç oyuncularla oynamaya çalıştık. Bu da önemli. Aslında ikinci yarıya iyi girdik, iyi giriş yaptık, golümüzü de attık. Ondan sonrasında çok iyi şanslar yakaladık 3-4 tane, skoru 3-1 yapabilirdik. Saki'nin özellikle birebir fırsatları oldu, oralarda o pozisyonları iyi oynayıp 3-1 yapmamız gerekiyordu. Ondan sonra Rize 2-2'yi yakaladı. Sonlara doğru daha fazla fırsat vermemek için daha iyi oynamamız gerekiyordu. Derini korumamız lazımdı, özellikle derin alanda iyi savunmamız lazımdı fakat son pozisyonda orada tabii ki santrfordan daha hızlı reaksiyon vermemiz gerekiyor. Ama bu bizim için iyi bir ders, çünkü biz bu oyunu oynamak istiyoruz, böyle oynamak istiyoruz. Tabii ki daha sezonun başları da diyebiliriz, kondisyon olarak da geliştireceğiz bu oyunu. Rizespor'u da tebrik etmek gerekiyor. Çok önemli bir galibiyet" diye konuştu.