Kayserispor U17 takımında forma giyen 2010 doğumlu Arda Efe Ülgür, çıktığı 8 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

U17 Gelişim Ligi 17. Grup'ta liderlik koltuğunda Kayserispor, yarın ligin 10. haftasında deplasmanda Kahramanmaraş ekibi Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'a konuk olacak. 1. devreyi mağlubiyet almadan 22 puanla zirvede tamamlayan Kayserispor U17 takımında en golcü oyunu Arda Efe Ülgür oldu. 16 yaşındaki genç ve başarılı oyuncu Arda Efe Ülgür, oynadığı 8 maçta rakip filelere 7 gol atarak takımın en golcü oyuncusu konumunda. Oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor maçında da gollerine devam etmek isteyen Arda Efe Ülgür, sezonda gol kralı olmak istiyor.

Arda Efe, ilk devrede Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Kilis 1984 Spor (2), Karakavakspor (2) ve Malatya Yeşilyurt Spor müsabakalarında gol sevinci yaşadı.