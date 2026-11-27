Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, CSKA Sofya karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.