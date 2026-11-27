Trabzonspor, Göztepe deplasmanı öncesi hazırlık çalışmalarına koyulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı. CSKA Sofya karşılaşmasında görev alan futbolcular rejenerasyonla yetinirken diğerleri salonda kuvvet çalıştı ve hazırlık yarın 13.00'teki antrenmanla sürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, CSKA Sofya karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?