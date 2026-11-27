(İSTANBUL)- Sultangazi'nin Yayla Mahallesi'nde çocukluk arkadaşlarıyla kurduğu kulüpte ailelerden aidat ya da malzeme ücreti almadıklarını belirten Türkiye Amatör Futbolcular Temsilcisi Barış Temel Altıntaş; yaklaşık 150–200 çocuğa forma, krampon, spor ayakkabısı ve eşofman gibi malzemeler ulaştırdıklarını söyledi. Altıntaş, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini Yayla Mahallesi'ne davet ederek amatör kulüplerin saha, tesis ve maddi destek taleplerini yerinde dinlemelerini istedi.

Türkiye'nin çeşitli liglerinde 25 yıl futbol oynayan ve geçen yıl futbolu bırakan Türkiye Amatör Futbolcular Temsilcisi Barış Temel Altıntaş, bu kez çocukluk arkadaşlarıyla birlikte Sultangazi'de gençlere futbol oynayabilecekleri bir alan açmak için çalışıyor. Yaklaşık 1 yıl önce Yayla Mahallesi'nde kurdukları kulübün kapısını çocuklara ücretsiz açtıklarını belirten Altıntaş, amatör futbolun yıllardır yaşadığı saha ve tesis sıkıntısının kendi kulüplerinde de karşılarına çıktığını anlattı.

"ÖNCE İYİ İNSAN, SONRA İYİ FUTBOLCU"

Altıntaş, kulübü kurarken mahalledeki çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı, onlara spor yapabilecekleri bir ortam sunmayı amaçladıklarını söyledi. Ailelerden aidat veya malzeme bedeli almadan çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Altıntaş, kulübün anlayışını "Önce iyi insan, sonra iyi futbolcu" sözleriyle özetledi.

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 150–200 çocuğa forma, krampon, spor ayakkabısı ve eşofman gibi malzemeler ulaştırdıklarını ifade eden Altıntaş, bu çalışmayı herhangi bir çıkar beklentisi olmadan başlattıklarını vurguladı. Çocukların spor ahlakıyla yetişmesini önemsediklerini belirten Altıntaş, Yayla Mahallesi'nde başlattıkları uygulamanın Türkiye'nin başka mahallelerine de örnek olmasını istiyor.

KENDİ SAHALARI YOK, HALI SAHADA ÇALIŞIYORLAR

Kulübün kendisine ait bir sahası, tesisi veya lokali bulunmuyor. Altıntaş'ın verdiği bilgiye göre çocuklar, Sultangazi Belediyesi'nin belirlediği bir halı sahada antrenman yapıyor. Belediye desteğiyle çalışmalarını sürdüren kulübün temel talebi, çocukların düzenli olarak antrenman yapabileceği bir sahaya ve kulübün ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesise erişimin olması. Ailelere ücret yansıtmadan devam eden çalışmada saha ve ekipman ihtiyacını kulüp karşılıyor. Altıntaş, aynı koşullarla mücadele eden amatör kulüplerin çalışmalarını sürdürebilmesi için tesis ve saha imkanlarının yanı sıra maddi desteğe de ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

17 YILLIK TEMSİLCİLİK DENEYİMİYLE TFF'YE SESLENDİ

Yaklaşık 17 yıldır amatör futbolcuların temsilciliğini yaptığını belirten Altıntaş, alt liglerde ve amatör futbolda yaşanan sıkıntıları yakından bildiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör kulüplere saha, tesis ve maddi kaynak konusunda sağladığı desteği yetersiz bulan Altıntaş, yeni kurulan takımların liglere katılım aşamasında da zorluklarla karşılaştığını savundu. Federasyonun yeni kulüplerin liglere katılım koşullarını gözden geçirmesini isteyen Altıntaş, gençlere spor yapma imkanı sağlayan mahalle kulüplerinin hangi koşullarda destek alabileceğinin açık biçimde ortaya konulmasını beklediklerini bildirdi.

İSTANBUL MERKEZLİ YEREL GAZETE DAMGA'DAN TFF YETKİLİLERİNE ÇAĞRI

Altıntaş, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör futboldan sorumlu yöneticilerini Sultangazi'nin Yayla Mahallesi'nde bir antrenmana davet ediyoruz. Çocuklarla, ailelerle ve kulübü ayakta tutan gönüllülerle buluşun. Kulübün hangi koşullarda çalıştığını görün, saha ve tesis talebini doğrudan dinleyin. Federasyona soruyoruz: 'Ailelerden ücret almadan çocuklara spor imkanı sağlayan kulüpler hangi saha, tesis ve maddi desteklerden yararlanabiliyor? Yeni kurulan kulüplerin liglere katılabilmesi için hangi koşulları yerine getirmesi gerekiyor?' TFF'nin bu sorulara vereceği yanıtı DAMGA sayfalarında yayımlamaya hazırız." diye konuştu.