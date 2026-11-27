Eminevim Ümraniyespor, Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Eminevim Ümraniyespor, sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ömer Faruk Turtay düdük çaldı. Turtay'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Arif Dilmeç üstlendi.

Konuk ekip Manisa FK, 33'üncü dakikada Alenis Vargas'ın bulduğu golle öne geçti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Manisa FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Eminevim Ümraniyespor, 55'inci dakikada Berat Yılmaz'ın bulduğu golle beraberliği yakaladı: 1-1. Ümraniyesporlu Serkan Göksu, 57'nci dakikada gördüğü ikinci sarıdan dolayı kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Manisa FK, 73'üncü dakikada Cheikne Sylla ile tekrar öne geçti: 1-2. Ümraniyespor, 90'ıncı dakikada Tomislav Glumac'ın attığı golle yeniden beraberliği sağladı: 2-2. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte Eminevim Ümraniyespor puanını 19'a yükseltirken, Manisa FK ise puanını 17'ye yükseltti.