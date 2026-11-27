SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında SMS Grup Sarıyer sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Oğuzhan Gökçen düdük çaldı. Gökçen'in yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Gözer üstlendi.

Karşılaşmanın 5'inci dakikasında SMS Grup Sarıyer, Emeka Eze'nin penaltıdan bulduğu golle öne geçti: 1-0. İlk yarı Sarıyer'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda iki ekip de girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, karşılaşma Sarıyer'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte SMS Grup Sarıyer puanını 20'ye yükseltirken, İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.