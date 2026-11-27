2. Lig Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor yarın Aliağa FK'nın konuğu olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, yarın Aliağa Atatürk Stadı'nda GMG Kastamonuspor'u konuk edecek. Saat 15.30'da başlayacak maçta Aliağa FK'da Sergen Piçinciol sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak; Aliağa 29 puanla 3., Kastamonuspor 5 puanla 15. sırada.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Sebatspor ve Adana Demirspor (D) maçlarını kazanıp zirve yarışında yeniden iddialı duruma gelen Aliağa Futbol yarın sahasında GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Aliağa FK'da stoper Sergen Piçinciol sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Aliağa FK takımı haftaya 29 puanla 3'üncü sırada girerken, Kastamonuspor ise 5 puan toplayıp 15'inci basamakta yer aldı.
Kaynak: DHA
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