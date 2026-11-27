Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok ihtiyaç duydukları puanları kazandıklarını ve bundan sonraki süreçte galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini bildirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, çok ihtiyaçları olan puanları kazandıklarını söyledi.

Maçın ilk 60-65 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını anlatan Palut, "Çok kötü bir gol yedik. Top çok ters bir yere gitti. Buna rağmen orada bir kırılma yaşamadan devam ettik. Golü bulduk. Arayışlara devam ettik. İkinci yarıdan o bahsettiğim ilk periyot bizim için kabul edilebilirdi. Gole yakın ataklar vardı ama 65'ten sonra yavaş yavaş orta sahayı rakibe vermeye başladık. O bizim için çok kabul edilebilir bir periyot değildi." ifadelerini kullandı.

Palut, Alanyaspor'un topu kontrol etmekte kalmayıp pozisyonlara da girdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte futbol böyle. Tam istediğimiz zamanlarda bulmamız gereken gol tam da istediğimizi yapamadığımız anlarda penaltıyla da olsa geldi. Genel olarak bizim için iyi bir maçtı ve bundan daha öte artık kazanmamız gerekiyordu. Ben iyi futbola çok önem veren bir antrenörüm ama 'Bugün bir şekilde kazanmalıyız noktasına geldiniz mi?' diye soracak olursanız evet. Çok kritik bir galibiyetti. Bundan sonrası için artık bir seri yakalamamız gerekiyor. Çünkü kaybedeceğimizden çok fazlasını kaybettik. En azından ilk yarı kalan maçlarda maksimum puanı alıp ikinci yarıya daha umutla bakmamız gerekiyor."

Potansiyelleri bulunduğunu ve bu maçı psikolojik eşik kabul edip tempoyu artırmak istediklerini anlatan Palut, oyuncularını kutladı ve Corendon Alanyaspor'a başarı diledi.

Palut, ligde mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini ancak bir adım geri düşmelerinin Süper Lig'de bulundukları durum açısından kabul edilemeyeceğini ifade ederek "Kendimizi yukarı çıkarıp çok daha iyi mücadele edip sürdürmemiz gerekiyor. Demin de bahsettiğim gibi zaten çok fazla kayıp yaptık. İlk yarının geri kalan maçlarını maksimum puanla bitirip inşallah ikinci yarıya daha umutlu bakmak istiyoruz." dedi.

Önlerindeki Gaziantep FK maçının önemine işaret eden Palut, inişli çıkışlı görüntüden uzaklaşmaları gerektiğini dile getirdi.

Kaleci Deniz Ertaş'ın istekli bir oyuncu olduğunu ve kendisine gelen şansı genel anlamda iyi değerlendirdiğini aktaran Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımım adına mutluyum ama golleri kim atsın istersiniz diye maçtan önce soracak olursanız evet Enis Destan atsın, Muleka atsın, Mustafa Muhammed atsın. Bu oyuncuların özgüveni gelsin ve ceza sahasında büyük tehdit olsunlar. Ben de bunu isterdim. Öyle de çok şükür oldu."