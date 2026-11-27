Galatasaraylı Yunus Akgün ile Tuğçe Alaca, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle dünyaevine girdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Okan Buruk, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim, çiftin aileleri ve yakınları ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve çok sayıda davetli, sarı-kırmızılı oyuncu Yunus Akgün'ün nikah törenine katıldı.

Başkan Dursun Aydın Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim, takım kaptanı Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir, çiftin nikah şahitleri arasında yer aldı.

Törende konuşan Başkan Dursun Aydın Özbek, "Aile cüzdanı önemli, ailenin tapusu bu. Ben güzel günler geçirmeleri dileğiyle bu tapuyu sevgili gelinime takdim etmek istiyorum. Allah onları bir ömür boyu mutlu etsin. Galatasaray'a hizmet edecek güzel çocukları da olsun" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü de yayımladığı mesajla genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar diledi.