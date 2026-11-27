UEFA, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın dün İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maç kapsamında yaşanan olayları kınayarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Avrupa Ligi'nde dün oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva ve Olimpik Marsilya- Levski Sofya karşılaşmaları hakkında UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA, stat içinde taraftarların karıştığı olaylar da dahil olmak üzere yaşanan ciddi şiddet ve kargaşa olaylarını en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Şiddet, saldırganlık, nefret ve her türlü kışkırtıcı, ayrımcı ya da aşırılık yanlısı davranışın futbolda yeri yoktur. UEFA organizasyonları; saygı, adil oyun (fair play), dürüstlük ve güvenlik ilkeleri üzerine kuruludur." denilen açıklamada, "Yaşanan olaylar, bu temel değerlerle ve UEFA'nın tüzüğünde yer alan, futbol maçlarının barış, karşılıklı saygı ve sportif adalet ruhu içinde oynanmasını sağlama hedefiyle çelişmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

UEFA'nın tüm delilleri incelemek için müfettişler görevlendirdiği belirtilerek "UEFA, yaşanan olaylarla ilgili soruşturmayı yürütmek, mevcut tüm delilleri incelemek ve ilgili gerçekler ile koşulları, yürürlükteki UEFA düzenlemeleri çerçevesinde tespit etmek üzere etik ve disiplin müfettişleri görevlendirmiştir. Bu konulara ilişkin daha fazla bilgi, zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan müsabakanın 26. dakikasında tribünde çıkan olaylara Gürcistan polisi, orantısız güçle müdahale etmişti. Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahale eden Gürcü polisi, biber gazı kullanmış ve taraftarlara şiddet uygulamıştı.

Yaşanan olayların ardından Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitmiş, Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalışmıştı.

Yaklaşık 40 dakika duran maçta olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya dönmüş, 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etmişti. Beşiktaş, Gürcistan'da ağırladığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yenmişti.