Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Yarın doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynayacağız. Ligde kalmak adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Galatasaray karşılaşmasında istediğimiz sonucu elde edemedik ancak takımın ve oyunumuzun gelişimi açısından çok güzel bir tecrübe oldu" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın saat 16.00'da sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde 12'nci haftada oynadıkları Galatasaray maçında yaşanan hakem hatası, takımın oyun anlayışı, kadro planlaması ve ligde kalma mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın attığı ilk golde gözle görülür bir hakem hatası olduğunu söyleyen Bjelica, "Genel itibarıyla hakemlere güvenen ve inanan bir insanım. Futbolda oyuncular, antrenörler ve hakemler hata yapabiliyor. Ancak Galatasaray'ın attığı ilk golde çok net, gözle görülür bir hata vardı. Yardımcı hakemin ofsayt pozisyonunu görmemesi ve sonrasında VAR hakeminin çağırmaması gibi hataların peş peşe geldiği bir gol oldu. Oyuncularımla da konuştum. Yakaladığımız fırsatların sadece yüzde 30'unu değerlendirmiş olsaydık hakem hatasına rağmen İstanbul'dan galibiyetle dönebilirdik" diye konuştu.

'GALATASARAY KARŞISINDA GALİBİYETİ HAK ETTİK'

Gençlerbirliği karşılaşmasının ligde kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Nenad Bjelica, "Yarın doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynayacağız. Ligde kalmak adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Galatasaray karşılaşmasında istediğimiz sonucu elde edemedik ancak takımın ve oyunumuzun gelişimi açısından çok güzel bir tecrübe oldu. Konyaspor karşılaşmasında hak ettiğimiz bir galibiyet almıştık. Bence Galatasaray karşısında da galibiyeti hak ettik ancak yakaladığımız çok net fırsatları değerlendiremedik. Son iki karşılaşmada gösterdiğimiz güzel oyunu devam ettirmek istiyoruz. Yarın da bunu yaparken kazanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

'HEP BİRLİKTE BİRLİK VE BERABERLİK GÖSTERME ZAMANI'

Kadro yapılanması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve bu süreçte en çok taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Bjelica, "Kadro planlaması ve transferler yapılırken ben burada değildim. Yapılan transferlerden sonra geldim. Elimdeki oyuncu grubuyla en iyi şekilde çalışmaya, oyuncularımızın verimliliğini artırmaya gayret ediyorum. Bir teknik direktör olarak hedefim mümkün olduğunca hızlı şekilde puanlar toplayarak ligde kalmak. Şu anda önceliğim oyun felsefesinden ziyade en kısa sürede puanlar toplamak. Kulübümüz, takımımız ve bu kulübü seven herkes için zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak şimdi hep birlikte birlik ve beraberlik gösterme zamanı. Oyuncularımıza ve kulübümüzde çalışan herkese inanıyoruz. Futbolcularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız ve taraftarlarımızla hiç olmadığı kadar birlik olmamız gerekiyor. Umarım futbolcularımız sahada istedikleri performansı göstererek taraftarımızın desteğine en güzel şekilde karşılık verir. 90 dakika boyunca tamamen konsantre olmamız gereken bir karşılaşma olacak. Taraftarımızın desteğine çok ama çok ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliği sağlayabilirsek içinde bulunduğumuz durumdan en kısa sürede çıkacağımıza eminim" dedi.