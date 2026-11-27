6. hafta Kayseri Süper Amatör Küme hakemleri kamuoyuna duyurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri İl Hakem Kurulu, Süper Amatör Küme'de 6. haftada görev alacak hakemleri belirledi. Lider Hacılar Erciyesspor'un en yakın takipçisi Büyük Toramanspor'u ağırlayacağı haftada maçlar yarın ve Pazar günü oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı yarın ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kocasinan Ülküspor'un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor en yakın takipçisi Büyük Toramanspor'u konuk edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Kayseri Atletikspor-Develispor: Dilber Sıla Başıaçık
Argıncıkspor -Kayseri Yolspor: Berkecan Kalkan
Hacılar Erciyesspor-Büyük Toramanspor: Furkan Emre Arslan
Erciyes Esen Makina FK-Döğergücü FK: Ömer Keleş
Amaratspor-G.O.Paşaspor: Tolga Selvi
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?