Ağrı 1970 Spor, Malatya Yeşilyurt Spor deplasmanından 4-3'lük yenilgiyle ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Ağrı 1970 Spor Kulübü, deplasmanda Malatya Yeşilyurt Spor'a 4-3 yenildi. Konuk ekip, 11 ve 61. dakikalarda Ali Gündoğdu ile 89. dakikada Hüseyin Emir İkiz'in golleriyle skoru 4-3'e getirse de sahadan puansız ayrıldı.
TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta mücadelesinde Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında ağırladığı Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü 4-3'lük skorla yendi.
Stat: Malatya
Hakemler: Aykut Sergin, İsmail Ertunç, Soner Acar
Malatya Yeşilyurt Spor: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Enes Nalbantoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Ümitcan Ekşi dk. 46), Eren Şimşek (Berkay Kumlu dk. 46), Mustafa Alşimşek, Koray Uzun, Yılmaz Basravi (Kadir Can Gündoğdu dk. 66), Cemal Kaya (Ümitcan Ekşi dk. 46), Oktay Gürdal, Aykut Sarıdoğan (Tayyip Kanarya dk. 73)
Ağrı 1970 Spor Kulübü: Can Türk, Emre Yaşar, Ramazan Karakurt, Yusuf Akdeniz, Emirhan Alperen Yılmaz (Ahmet Kağan Gürbüz dk. 86), Ali Gündoğdu (Musa Eren dk. 86), Mehmet Berkant Yaylan, Serkan Gürses, Ertuğrul Usta, Gökay Eser (Halitcan Hicin dk. 77), Hüseyin Emir İkiz
Goller: Koray Uzun (dk. 17), Enes Nalbantoğlu (dk. 32 ve 90), Tayyip Kanarya (dk. 90) (Malatya Yeşilyurt Spor); Ali Gündoğdu (dk. 11 ve 61), Hüseyin Emir İkiz (dk. 89) (Ağrı 1970 Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Yılmaz Basravi, Enes Nalbantoğlu (Malatya Yeşilyurt Spor), Emre Yaşar (Ağrı 1970 Spor Kulübü)
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