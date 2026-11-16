Sivas Divriği'de 11 aylık bebeği 40 personel 50 kilometrekarelik alanda arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Divriği'de 11 aylık bebeği 40 personel 50 kilometrekarelik alanda arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık bebeği bulmak için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Göndüren köyü İncedere Yaylası civarında 5 araç ve 40 personelle yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda süren aramalarda bebeğe ait iz veya bulguya rastlanmadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki çalışmalarda 5 araç ve 40 personel görev alıyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan veteriner hekim ile A.Ç, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif ve babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını öne sürmüş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını iddia ettiği bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaDivriğiGüncelEylülSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Pattaya’da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi Pattaya'da Türk turistin atışları kadınları suya düşürdü, sitem gecikmedi
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Ayvalık’ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
Ayvalık'ta yolcu minibüsü denize düştü, vatandaşlar merdiven uzattı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 14:15:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Divriği'de 11 aylık bebeği 40 personel 50 kilometrekarelik alanda arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android