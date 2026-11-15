Sivas'ın içme suyu ihtiyacını güvenceye alacak Koç Regülatörü projesi hizmete girdi - Son Dakika
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Sivas'ın içme suyu ihtiyacını güvenceye alacak Koç Regülatörü projesi hizmete girdi

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Sivas'ın içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi, Hafik'te düzenlenen törenle açıldı. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in katıldığı proje, Koç Deresi'nden yılda 16,3 milyon metreküp su sağlayacak.

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını uzun vadede güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen "Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi" açıldı.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Hafik ilçesi Koç Deresi mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 1 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diledi.

Suyun önemine dikkati çeken Güler, "Su konusu çok farklı bir alandır, yani toplumumuz açısından, insanlık açısından. Vücudumuzun yüzde 70'i su. Su deyince başka bir bakış açısına sahip olmamız lazım." dedi.

Güler, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önümüzdeki yıllarda su stresi altındayız. Toprağımızı korumamız lazım, temiz suyu korumamız lazım. Bu su kaynakları yüzey suyu olarak Kızılırmak'a katılıyordu ve orada da maalesef içme suyu özelliğini kaybediyordu. Bundan sonra da başka yine su kaynaklarını korumamız lazım. Projeyi başlatanlardan ve bu işi tamamlayanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından hattın açılış töreni gerçekleştirildi, vanadan hatta su verildi.

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen proje ile Sivas'ın içme suyu altyapısı güçlendirilerek kentin içme suyu ihtiyacının güvence altına alınması hedefleniyor.

Koç Deresi'nden yılda 16,3 milyon metreküp su temin edilmesini sağlayacak proje kapsamında, regülatör, terfi merkezi, 3 bin ve 5 bin metreküp kapasiteli su depoları ile yaklaşık 10 kilometrelik çelik boru hattı inşa edildi.

Koç Deresi'nden alınan suyun, Pusat-Özen Barajı'ndan gelen suyla birleştirilerek 4 Eylül Barajı'na aktarılmasını sağlayacak yatırım, Sivas'ın içme suyu temin kapasitesini artıracak.

Kaynak: AA
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