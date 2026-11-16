Samsun'da acı olay: 26 yaşındaki sağlık çalışanı Murat Işık evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da acı olay: 26 yaşındaki sağlık çalışanı Murat Işık evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'da acı olay: 26 yaşındaki sağlık çalışanı Murat Işık evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Samsun Şehir Hastanesi'nde görev yapan tıbbi tekniker Murat Işık (26), mesaiye gelmeyince iş arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Atakum Yenimahalle'deki evine polis ve itfaiye eşliğinde girildiğinde genç adam hareketsiz bulundu, sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar ve yalnız yaşayan Işık'ın ailesi Sivas'ta oturuyor. Cenaze otopsi için Adli Tıp'a kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Samsun'da bir hastanede tıbbi tekniker olarak görev yapan 26 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

İŞE GELMEYİNCE ARKADAŞLARI ALARM VERDİ

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Samsun Şehir Hastanesi'nde tıbbi tekniker olarak görev yapan Murat Işık'ın (26) işe gitmemesi ve iş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri eşliğinde yaşadığı eve girildi. Evde Işık, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

YALNIZ YAŞIYORDU, AİLESİ SİVAS'TA

Bekar olan ve yalnız yaşadığı öğrenilen Işık'ın ailesinin Sivas'ta ikamet ettiği belirtildi. Murat Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiYerel HaberlerMurat Işık3. SayfaİncelemeAdli TıpİtfaiyeSamsunGüncelOtopsiSivasPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç Dev pitonları yeniden doğaya salıp dron ile takip ediyorlar: Sebebi ilginç
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
21:25
Berke Özer’in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
20:58
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı
Volkan Demirel ocak için onu istedi: Emre Mor Gaziantep FK yolunda mı?
20:40
Yusuf Demir’e Rapid Wien’den 2031’e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
Yusuf Demir'e Rapid Wien'den 2031'e kadar imza: 19 maçta 15 gole katkı
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:32:28. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da acı olay: 26 yaşındaki sağlık çalışanı Murat Işık evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android