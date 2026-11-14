Konya'da Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Konya'da Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

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Konya\'da Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü
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Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda Jandarma TULPAR timinin akrobasi gösterisi ilgiyle izlendi; vatandaşlar anları cep telefonlarıyla kaydetti. Askerliğini Sivas'ta jandarma olarak yapan bir kişi, 18 ay giydiği üniformayı anarak duygulandığını söyledi.

Konya'da, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan motosikletli akrobasi timi TULPAR'ın gösterisi ilgiyle izlendi.

Kılıçarslan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, TULPAR ekibinin sergilediği akrobatik hareketler izleyicilerden beğeni topladı.

Gösteriyi takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Oğlu Ahmet Asaf ile programa katılan Murat Küçükkoç, gösteriyi çok beğendiğini belirtti.

Askerliğini Sivas'ta jandarma olarak yaptığını belirten Cengiz Koyuncu, "Jandarmamız çok önemli bir kuruluşumuzdur. Çok güzel bir gösteri oldu. Başarılarının devamını dilerim. 18 ay o üniformayı giydim, çok duygulandım." dedi.

Kaynak: AA
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