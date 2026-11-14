Sivas Şarkışla'da Halk Eğitimi Merkezi aile okulu kursu açtı, 2026-2027 boyunca sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Şarkışla'da Halk Eğitimi Merkezi aile okulu kursu açtı, 2026-2027 boyunca sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Şarkışla\'da Halk Eğitimi Merkezi aile okulu kursu açtı, 2026-2027 boyunca sürecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, Sefil Selimi Ortaokulu'nda velilere aile okulu kursu başlattı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca sürecek kursta velilerin çocukların gelişimine bilinçli katkı sunması ve aile içi iletişimin güçlenmesi hedefleniyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından aile okulu kursu açıldı.

Sefil Selimi Ortaokulu'nda açılan kursta, velilerin çocukların gelişim süreçlerine daha bilinçli katkı sunmaları ve aile içi iletişimi güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Kurs öğretmeni Sevgi Kaya, eğitimlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukları yalnızca akademik başarı yönünden değil, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki açıdan da bütüncül olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca eğitimler sürecek. Kursta oyun, sosyal ve duygusal gelişim, sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel aktivite, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çevre koruma bilinci ve iklim değişikliği gibi konular ele alınıyor."

Kursiyerlerden Hatice Kübra Kaya ise eğitimin aile içi iletişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
Halk Eğitimi MerkeziEğitim Öğretim YılıYerel HaberlerŞarkışlaEğitimGüncelSivasYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Yozgat’ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var Yozgat'ta 65 bin TL maaşlı imam ilanına 2 bin başvuru: Şartı var
Karayazı’da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek Karayazı'da soğuk havada tezgah başında bekleyen satıcıya güvenlikçilerden destek
Maaş, izin ve disiplin kuralları Sözleşmeli personeller için kurallar değişti Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk BESYO mezunu BİM çalışanı: Bunca sene boşuna mı okuduk?
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Şimşek’ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
Şimşek'ten maaş yanıtı: En düşük emekli aylığında reel artış yüzde 621
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 14:28:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Sivas Şarkışla'da Halk Eğitimi Merkezi aile okulu kursu açtı, 2026-2027 boyunca sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android