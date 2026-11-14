Sivas Şarkışla\'da Halk Eğitimi Merkezi aile okulu kursu açtı, 2026-2027 boyunca sürecek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından aile okulu kursu açıldı.

Sefil Selimi Ortaokulu'nda açılan kursta, velilerin çocukların gelişim süreçlerine daha bilinçli katkı sunmaları ve aile içi iletişimi güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Kurs öğretmeni Sevgi Kaya, eğitimlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukları yalnızca akademik başarı yönünden değil, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki açıdan da bütüncül olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca eğitimler sürecek. Kursta oyun, sosyal ve duygusal gelişim, sağlıklı yaşam, beslenme, fiziksel aktivite, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çevre koruma bilinci ve iklim değişikliği gibi konular ele alınıyor."

Kursiyerlerden Hatice Kübra Kaya ise eğitimin aile içi iletişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti.