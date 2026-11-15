Sivas'ta NASA Space Apps Challenge'ta 60 takım uzay projeleri için yarışıyor - Son Dakika
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Sivas'ta NASA Space Apps Challenge'ta 60 takım uzay projeleri için yarışıyor

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Sivas\'ta NASA Space Apps Challenge\'ta 60 takım uzay projeleri için yarışıyor
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NASA'nın dünya genelinde düzenlediği Space Apps Challenge'ın Sivas ayağı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ev sahipliğinde 60 takım ve 300 katılımcıyla başladı. Lise ve üniversite öğrencileri, yaklaşık 30 saatlik proje maratonunda uzay ve teknoloji projeleri geliştiriyor.

NASA tarafından düzenlenen Space Apps Challenge'ın Sivas ayağında 60 takım ve 300 katılımcı, uzay ve teknoloji alanında projeler geliştirmek için yarışıyor.

NASA tarafından dünya genelinde düzenlenen Space Apps Challenge etkinliğinin Sivas ayağı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ev sahipliğinde başladı. Mühendislik Fakültesi koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda 60 takım ve 300 katılımcı, uzay ve teknoloji alanında projeler geliştirmek için bir araya geldi. SCÜ 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, etkinliğin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yapıldı. Programda NASA Bölge Lideri ve Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Emir Arda Tomaç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy ve Prof. Dr. Salih Cem İnan konuşma yaptı. Ayrıca farklı ülkelerin uzay ajansları ile TUSAŞ temsilcilerinin video sunumları katılımcılara izletildi. Açılışın ardından yarışma süreci başladı. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 60 takım, 300 katılımcıyla iki gün sürecek yaklaşık 30 saatlik proje maratonuna katıldı. 14 Kasım saat 13.00'te başlayan organizasyonda öğrenciler, geliştirdikleri projeleri tamamlamak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Mühendislik Fakültesi'nde devam eden yarışmada Dekan Prof. Dr. Nevcihan Gürsoy, NASA Bölge Lideri Emir Arda Tomaç ve görevli öğrenciler de sabaha kadar katılımcılara destek verdi. Yarışma sonunda takımlar, belirlenen süre içerisinde tamamladıkları projeleri jüri üyelerine sunacak.

Kaynak: İHA
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