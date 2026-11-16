Sivas Hafik\'e Güler\'in katılımıyla 120 TOKİ konutu ve hastane kazandırıldı

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Hafik ilçesinde toplu açılış törenine katıldı.

Güler, Hafik İlçe Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçeye verdikleri vaatleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vaatleri arasında hastane, TOKİ konutları bulunduğunu anımsatan Güler, "Burada yaşam kalitesini ve hasta hizmetlerini en üst seviyeye taşımış olacağız." dedi.

Açılışı yapılan hastane, TOKİ 2. etap 120 konut ve ticaret merkezi, Belediye Konukevi, Belediye Düğün Salonu ve Pancar Ekicileri Kooperatifi Tohum Eleme ve Paketleme Tesisi'nin hayırlı olmasını dileyen Güler, "16 ilçemiz, 7 beldemizle beraber ilimizle entegrasyonu bir ekosistem dahilinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan diğer altyapı ve üstyapı hizmetlerine kadar en üst seviyede yaşam konforunu ve yaşam kalitesini artıracak bir hizmet çeşitliliğini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sivas'ta 3,5 yıllık görev sürecinde 300'den fazla başlıkta projeyi hayata geçirdiklerini ve devam ettirdiklerini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Amacımız bu dönem içerisinde ilçelerimizle il arasındaki entegrasyonu ve yaşam kalitesini aynı anda artırmak. Bütün ilçelerimizde doğal gazı hamdolsun bitirdik, şimdi beldeleri tamamlayacağız. Sivas'ın evladı, bir kardeşiniz olarak, Sivas milletvekili ve grup başkanı olarak şehrimizin temel ihtiyaçları noktasındaki yaşam konforunu ve kalitesini artıracak her alanda ilgileniyoruz. Nuri Demirağ Havalimanı'nda altyapıyı ve terminal binasını iyileştiriyoruz, hem de ek pist yapıyoruz. Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgemizle de ilgileniyoruz. Şu ana kadar 22 fabrika yaklaşık 25 bin 500 işçimize istihdam sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda da oranın hem evsel hem de fabrika atıkları noktasında arıtma sisteminin temelini atacağız. Sadece tek bir alanda çalışmıyoruz. Çevre yolunun 27 Ekim'de ihalesi tamamlandı, inşallah orada da ilk kazma ve temelini atmak istiyoruz."

Güler, Sivas'ın hangi alanda hizmete ihtiyacı varsa il yöneticileriyle koordinasyonu sağladıklarını dile getirdi.

Sivas'ın sağlık hizmetlerinde atılım içerisinde olduğuna dikkati çeken Güler, Numune Hastanesi'nin üçüncü kademe sağlık kuruluşu olarak hizmete girdiğini anımsattı.

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, il protokolü, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Güler ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı tamamlanan tesislerin açılışını gerçekleştirdi.