Taşova Belediyesi evinde Sivas Özel İdaresi\'ni 33-25 yenerek liderliğini sürdürdü

Taşova Belediyesi evinde Sivas Özel İdaresi'ni 33-25 yenerek liderliğini sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taşova Belediyesi, Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu 5. hafta maçında Sivas Özel İdaresi'ni 33-25 mağlup etti. İlk yarıyı 16-9 önde kapatan ev sahibi ekip, Taşova Spor Salonu'ndaki maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyarak liderliğini devam ettirdi.
AMASYA(AA) - Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 5. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sivas Özel İdaresi'ni 33-25 mağlup etti.
Taşova Spor Salonu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım ilk yarıyı 16-9 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü devam ettiren Taşova Belediyesi, maçtan 33-25 üstün ayrılarak liderliğini devam ettirdi.
Maçı, İlçe Spor Müdürü Abdülkadir Saraç, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve taraftarlar izledi.
Kaynak: AA
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