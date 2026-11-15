Sivas'ta tek koluyla tıraş yapan berber Şükrü Can Apaydın mesleğine döndü - Son Dakika
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Sivas'ta tek koluyla tıraş yapan berber Şükrü Can Apaydın mesleğine döndü

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Sivas\'ta tek koluyla tıraş yapan berber Şükrü Can Apaydın mesleğine döndü
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Sivas'ta iki yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonucu sağ kolu kısmen felç olan 21 yaşındaki berber Şükrü Can Apaydın, kendi yaptığı aparatla sol eliyle tıraş yaparak mesleğine döndü. Ustası Yavuz Temiz, tek elle yaptığı tıraşları görünce şaşırdı ve Apaydın'ı tebrik etti.

Sivas'ta motosiklet kazası sonucu sağ kolu kısmen felç olan 21 yaşındaki berber Şükrü Can Apaydın, yeniden başladığı mesleğini tek koluyla severek yapıyor.

İki yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonucu sağ kolu kısmen felç olan ve bir süre hayata küsen Apaydın, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle yaşama tutundu.

Makas ile tarağı birlikte kullanmasını sağlayan bir aparat oluşturan ve daha önce pek kullanmadığı sol eliyle arkadaşlarını evinde tıraş etmeye başlayan Apaydın, zamanla kendisini geliştirerek yeniden çok sevdiği mesleğine dönüp berberde çalışmaya başladı.

Şükrü Can Apaydın, AA muhabirine, kazadan sonra kolu bu hale gelince hayata küstüğünü ve psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle yeniden ayağa kalktığını belirten Apaydın, "Kendi başıma aparatlarımı yaptım. Basit görünüyor ama bir berberin düşünüp yapabileceği bir şey değil diye düşünüyorum. Sağlıklıyken sağ elimi kullanıyordum, böyle olunca sol elimi kullanmaya başladım. Buna alıştırdım kendimi, ilk başta zordu ama şimdi çok normal. Daha önce sol elimi pek kullanmıyordum, artık alıştım." diye konuştu.

Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Apaydın, şöyle konuştu:

"Makas ve tarak aparatını yaptıktan sonra çalışmak istediğimi söylemek için ustam olan Yavuz Temiz'i aradım. Kendisi de bana 'Gelebilirsin, çalışabilirsin' dedi. Yaptığım tıraşları gördükten sonra o da beğendi. Değişik bir duygu, bazen arkadaşlarım bile nasıl tıraş yaptığıma şaşırıyor ama bana artık normal geliyor. Yapabiliyorum, mutlu oluyorum. Milletin iki elle yapamadığını ben tek elimle başarabiliyorum. Bir eksiğim de yok. Müşterimi memnun edebiliyorum, bu da beni mutlu ediyor. Böyle devam edeceğim, mesleğimi seviyorum nereye kadar gidersem gideceğim."

"Kardeşimiz imkansızı başarmış"

Berberi işleten Yavuz Temiz de Apaydın ile olaydan önce birkaç yıl birlikte çalıştıklarını söyledi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu tek elini kullanamadığını öğrenince çok üzüldüklerini belirten Temiz, şunları kaydetti:

"Mesleğine iki yıl ara verdi. İki yıl sonra telefonda bana 'Kendimi geliştirdim, tekrar bu mesleği yapmak istiyorum.' dedi. Dükkana gelince üstünkörü bir tıraş yapacağını tahmin ediyordum. Modaya uygun çok güzel tıraşlar çıkardığını bize gösterdi. Bunu görünce şok oldum, çok da sevindim. Kendisini tebrik ediyorum. Berber meslektaşlarım da bilir ki insanın tek elle tıraş yapması çok zor. Bizim meslekte bir elle tarağı, bir elle ise makası tutmak gerekir. Kardeşimiz imkansızı başarmış. İmkansız bir şeyi şu anda çok rahat bir şekilde yapıyor. Çoğumuzun yapamayacağı şeyi başarmış durumda. Bunu da görünce çok mutlu oluyorum. Tekrar eski haline geldiği için ve güzel tıraşlar yaptığı için çok mutluyum. Pes etmediği için çok mutluyum. Daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum."

Müşterilerden Berat Ünlü ise Şükrü Can Apaydın'ın mesleğe geri dönmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kendisinin yaptığı tıraştan memnun kaldığını dile getiren Ünlü, "Çoğu berberin iki eliyle yapamadığını, kendisi tek eliyle başarıyor. Bu, büyük bir azim, büyük bir başarı. Kendisini tebrik ediyorum. Bir müşteri olarak bu durumdan çok memnun, biz de kendisine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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