Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var - Son Dakika
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Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

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Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları ve Fed'in faiz artırımı beklentileri, dolar kurunda yükselişi beraberinde getirdi. Güvenli liman arayışının artmasıyla Dolar/TL gün içinde 50,3934 liraya kadar yükselirken, dolar endeksi de 103 seviyesinin üzerinde kaldı.

ABD dolar endeksi, üç seans üst üste yükselmesinin ardından 103 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü. Endeksin Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasında, Fed'in para politikasında daha sert adımlar atabileceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tüketici enflasyonu verileri ve Fed yetkililerinin sıkı para politikasını destekleyen açıklamaları, doların küresel piyasalardaki gücünü artırdı.

FED'DEN 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Fed yetkililerinden bazılarının enflasyonu kontrol altına almak için 50 baz puanlık faiz artışının gerekli olabileceğine işaret etmesi, piyasalardaki beklentileri değiştirdi.

Aktarılan piyasa fiyatlamalarına göre yatırımcılar, aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına yaklaşık yüzde 85, 50 baz puanlık artışa ise yüzde 15 olasılık veriyor.

Yatırımcıların gelecek yıl için ek faiz artırımlarını da fiyatlamaya başlamasıyla gözler, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin artık İran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını açıklaması, jeopolitik gerilime ilişkin endişeleri artırdı.

Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında toparlanma görülürken, yatırımcıların güvenli liman olarak dolara yönelmesi de ABD para biriminin yükselişini destekledi.

DOLAR 50,39 LİRAYI GÖRDÜ

Dolar/TL kuru güne 50,2553 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50,2406 lirayı gören kur, yükselişini sürdürerek 50,3934 liraya kadar çıktı.

Aktarılan son fiyatlamada dolar, 50,3543 liradan işlem gördü.

Donald TrumpABD BaşkanıEkonomiPiyasaİranFEDSon Dakika

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