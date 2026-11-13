6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu Qingdao\'da düzenlendi

6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu Qingdao'da düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlendi. Etkinlik, Qingdao'da kentlerin küresel iletişimi temasıyla gerçekleştirildi.
QİNGDAO, 13 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin Kentlerinin Küresel İletişimi Forumu, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenlendi.
Kaynak: Xinhua
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