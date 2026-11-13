Teknesi arızalanan 3 Papua Yeni Gineli, Marshall Adaları açıklarında Çinli balıkçılarca bulundu

MELBOURNE, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Papua Yeni Gine Büyükelçiliği, Marshall Adaları açıklarında mahsur kalan 3 Papua Yeni Gine vatandaşının Çinli bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını açıkladı.

29 EKİM'DEN BERİ DENİZDE SÜRÜKLENİYORLARDI

Büyükelçilik sözcüsünün cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Çinli balıkçı teknesi salı günü Marshall Adaları yakınlarında arızalanan bir Papua Yeni Gine teknesi buldu.

Teknenin 29 Ekim'den itibaren denizde sürüklendiğini aktaran sözcü, teknede bulunan 3 kişinin Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda eyaletine bağlı Namatanai bölgesi sakini olduğunu belirtti. Açıklamaya göre Çinli balıkçılar, kurtarılan kişilere gerekli yiyecek ve barınma imkanı sağladı.

LİMANDA YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİLER

Çinli balıkçı teknesi, kurtarılan kişileri Marshall Adaları'ndaki en yakın limana ulaştırdı.

Marshall Adaları'nın Majuro Limanı'na perşembe günü ulaşan Çinli tekne, 3 Papua Yeni Gine vatandaşını ve teknelerini, Marshall Adaları yetkililerinin huzurunda Papua Yeni Gine yetkililerine teslim etti.

Papua Yeni Gineli yetkililer teknede bulunan balıkçılara teşekkürlerini iletirken, kurtarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.