Wang Yi, Güney Kore ile yapay zeka işbirliğini genişletme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Wang Yi, Güney Kore ile yapay zeka işbirliğini genişletme çağrısı yaptı

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Wang Yi, Güney Kore ile yapay zeka işbirliğini genişletme çağrısı yaptı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile görüşerek yapay zeka ve biyomedikal gibi alanlarda işbirliğini genişletme çağrısı yaptı. Wang, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 35. yıldönümünü stratejik ortaklık için fırsat gördüklerini söyledi.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güney Kore'ye ekonomik büyümenin yeni itici güçlerini geliştirme ve ortak çıkarlarını sürekli genişletme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Çin'in Güney Kore ile ilişkilerine her zaman önem verdiğini belirten Wang, geleneksel işbirliği temelinde karşılıklı güveni daha da artırmaya ve yapay zeka, biyomedikal, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma ile gümüş ekonomi gibi yükselen alanlardaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi.

Önümüzdeki yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu belirten Wang, iki tarafın da bu fırsattan yararlanarak birlikte Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığını doğru yönde ilerletmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ekonomilerin liderlerinin Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na katılımlarını teyit ettiğini belirten Wang, Çin-Asya-Pasifik topluluğunun inşasını ilerletmek ve bölgede ortak kalkınma ve refahı teşvik etmek üzere Güney Kore ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Cho Hyun ise iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinden bu yana ikili ilişkilerde toparlanma ve gelişme görüldüğünü söyledi. Cho, ticaret hacmi ve halklar arası etkileşimlerdeki önemli artışın, iki lider arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirildiğini açıkça gösterdiğini belirtti.

Cho, Güney Kore hükümetinin tek Çin politikasına saygı gösterme yönündeki tutumunun değişmeyeceğini ifade etti.

APEC "Çin Yılı"nın başarıyla geçmesi dileğini dile getiren Cho, iki ülke liderlerinin gelecek hafta Shenzhen'de yeniden bir araya geleceğini ve bu görüşmenin ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaYapay ZekaGüney KoreDiplomasiPolitikaEkonomiGüncelPekinDünyaSon Dakika

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