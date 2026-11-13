Murat Kurum, Çinli mevkidaşıyla COP31'de çevre ve iklim mutabakat zaptına imza attı - Son Dakika
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Murat Kurum, Çinli mevkidaşıyla COP31'de çevre ve iklim mutabakat zaptına imza attı

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Murat Kurum, Çinli mevkidaşıyla COP31\'de çevre ve iklim mutabakat zaptına imza attı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki COP31 Zirvesi'nin beşinci gününde Çinli mevkidaşı Huang Runqiu ile görüştü. Görüşmede iki bakanlık arasında çevre ve iklim değişikliği alanında mutabakat zaptı imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 zirvesinin beşinci gününde, Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile bir araya geldi. İki ülke arasında çevre ve iklim değişikliği alanlarında iş birliği zaptı imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 Zirvesi süresince bir yandan birçok oturuma başkanlık edip yönetirken bir yandan da ülke temsilcileriyle diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Kurum, zirvenin beşinci gününde Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu ile bir araya geldi.

ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ ZAPTI

Görüşme kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanlığı arasında Çevre ve İklim Değişikliği Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptı ile iklim değişikliği, hava, su ve toprak yönetimi, çölleşme ile toz ve kum fırtınaları, biyolojik çeşitlilik ve deniz çevresinin korunması, kimyasallar dahil döngüsel ekonomi ve çevresel izleme başlıklarında iş birliği sağlanacak.

'ANTALYA'DA KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ ORTAKLIKLARI, BÜYÜTEREK GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

İkili görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Sayın Huang Runqiu ile COP31'de bir araya geldik. Görüşmemizde, 'Çevre ve İklim Değişikliği Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalayarak Türkiye ile Çin arasındaki çevre ve iklim iş birliğinde yeni bir adım attık. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için ülkelerin bilgi, teknoloji ve tecrübelerini ortak bir zeminde buluşturması büyük önem taşıyor. Çin'in yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler alanındaki tecrübesinin küresel iklim hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Antalya'da kurduğumuz güçlü ortaklıkları, somut adımlarla büyüterek daha temiz, daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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