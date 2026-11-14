ABD ile Çin, Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD ile Çin, Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi

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ABD ile Çin, Ticaret Kurulu\'nun ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi
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ABD Ticaret Temsilciliği, Hazine Bakanlığı ile birlikte Çinli muhataplarla ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısını dün gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıda gümrük tarifeleri, 30 milyar dolarlık karşılıklı tarife indirimi düzenlemesi ve tarım ticareti görüşüldü.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD Hazine Bakanlığı ile birlikte Çinli muhataplarıyla ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, temsilciliğin ABD Hazine Bakanlığı ile ortaklaşa Çinli muhataplarıyla ABD-Çin Ticaret Kurulu'nun ilk resmi toplantısını dün yaptığı bildirildi. Açıklamada, "Trump yönetimi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında adil ve dengeli ticaretin tesis edilmesi için çalışırken Çin ile temaslarını sürdürmeyi hedefliyor" ifadeleri kullanıldı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ikili ekonomik ve ticari istişare mekanizması kapsamında düzenlenen toplantıda, önceki ticari istişarelerin sonuçlarının uygulanmasına yönelik 'samimi, derinlemesine ve yapıcı görüşmeler' gerçekleştirildiği belirtildi. Görüşmelerde gümrük tarifeleri, her iki taraf için 30 milyar dolarlık karşılıklı tarife indirimi düzenlemesi, tarım ticareti ve diğer önemli konuların ele alındığı aktarılan açıklamada, tarafların ticari endişeleri gidermek, iş birliğini genişletmek ve çözülmemiş sorunları azaltmak amacıyla kurulu kullanmaya devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiEkonomiTarımDünyaSon Dakika

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