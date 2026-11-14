Çin ve Tayland başbakanları otomotiv ve tarımda işbirliği belgelerine tanıklık etti

BANGKOK, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, karşılıklı siyasi güvenin temelini daha da güçlendirmek, birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini gözetmek, çeşitli alanlardaki işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacak somut sonuçlar elde etmek üzere Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li, cuma günü Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile bir araya geldi.

Tayland'a gerçekleştirdiği ziyaretle iki ülke başbakanlarının dört ay içinde karşılıklı ziyaretlerde bulunduğunu belirten Li, bunun ikili ilişkilerin ulaştığı yüksek düzeyi açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Li, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ve Çin-Tayland demiryolu gibi kilit projeleri ilerletmek ve ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik yeni beş yıllık plan konusundaki istişareleri hızlandırmak üzere Tayland ile birlikte çalışmak istediklerini dile getirdi.

Li, daha üst düzeyde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek amacıyla coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunmasına yönelik düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini teşvik etmeye ve finans, yeni enerji, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını da belirtti.

Çin'in Tayland'dan daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye hazır olduğunu ve Çinli şirketleri Tayland'da yatırım yapmaya ve iş faaliyetlerinde bulunmaya teşvik ettiğini kaydeden Li, Tayland'ın da Çinli şirketlere adil, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamasını umduklarını ifade etti.

Anutin ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğini ilerleterek Tayland-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını daha üst seviyelere taşımaya ve böylece iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamaya kararlı olduklarını söyledi.

Tayland Başbakanı, Çin ile üst düzey temasları artırmaya, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasındaki "2+2" stratejik diyalog mekanizması gibi mevcut mekanizmalardan etkin biçimde yararlanmaya, ikili ticareti genişletmeye ve tarım, finans, bağlantılılık, elektrikli araçlar, yapay zeka, e-ticaret, bilim ve teknoloji gibi alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Anutin ayrıca, Tayland'a yatırım yapan Çinli işletmelere elverişli bir iş ortamı sağlamayı sürdürmeye, çevrimiçi kumar, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı gibi suçlarla mücadelede Çin ile kolluk kuvvetleri ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeye, Çinli turistlerin güvenliğini sağlamaya ve halklar arasındaki dostluğun temellerini pekiştirmek amacıyla halklar arası ve derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Tayland'ın, Çin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başarılı şekilde ev sahipliği yapmasını desteklediğini belirten Anutin, bölgesel istikrar, kalkınma ve refaha yeni katkılarda bulunmak üzere Lancang-Mekong İşbirliği Liderler Toplantısı'nın da başarıyla gerçekleştirilmesi için Çin ile birlikte çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.

İki lider, görüşmelerin ardından otomotiv sektörü, mesleki eğitim, tarım, gümrük ve güvenlik gibi alanlarda çeşitli işbirliği belgelerinin imzalanmasına tanıklık etti.