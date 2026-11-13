Addis Ababa\'da Çin-Afrika fotoğraf sergisi 64 eserle ziyarete açıldı

Addis Ababa'da Çin-Afrika fotoğraf sergisi 64 eserle ziyarete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin-Afrika İzlenimleri Fotoğraf Sergisi, perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da açıldı. BM Afrika Ekonomik Komisyonu'ndaki sergide, 26 ülkeden 151 fotoğrafçının 283 fotoğrafı arasından seçilen 64 eser ziyaretçilerle buluşuyor.
ADDİS ABABA, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin ile Afrika arasındaki kültürel bağları, halklar arası etkileşimi ve köklü dostluğu konu alan Çin-Afrika İzlenimleri Fotoğraf Sergisi perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da açıldı.
BM Afrika Ekonomik Komisyonu'nda düzenlenen sergide, 26 ülkeden 151 fotoğrafçının gönderdiği 283 fotoğraf arasından seçilen 64 eser ziyaretçilerle buluşuyor.
Kaynak: Xinhua
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