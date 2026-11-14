11. Çin Müzeleri Fuarı, Haikou\'da 600\'den fazla müzeyle başladı

11. Çin Müzeleri Fuarı, Haikou'da 600'den fazla müzeyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
11. Çin Müzeleri ve İlgili Ürün ve Teknolojiler Fuarı, Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı. Fuar, 600'den fazla müze ile kültür ve müzecilik alanında faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletmeyi ağırlıyor.
HAİKOU, 14 Kasım (Xinhua) -- 11. Çin Müzeleri ve İlgili Ürün ve Teknolojiler Fuarı cuma günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı. Etkinliğe 600'den fazla müze ile kültür ve müzecilik alanında faaliyet gösteren yaklaşık 200 işletme katılıyor.
Kaynak: Xinhua
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