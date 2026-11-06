Nallıhan Emniyeti, dolandırıcılık uyarısı için Bursa Caddesi\'nde stant kurdu

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce kurulan stantta polisler, vatandaşları dolandırıcılık, bilişim, iletişim ve siber dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Bursa Caddesi'ndeki stantta dolandırıcılık olaylarına karşı hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, burada yaptığı açıklamada, "Kendisini savcı, hakim, polis, asker olarak tanıtıp sizden para isteyen kişilere itibar etmeyiniz diyerek, Nallıhan Bursa Caddesi'nde bilgilendirme broşürü dağıttık. Bu tür çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.