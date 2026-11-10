Polisten kaçmak için dolabın arkasına gizli bölme yaptırdı: 31 yıl 6 ay cezalı firari Silivri\'de yakalandı

İstanbul'da hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 ayrı aranma kaydı olan F.D. (51), Silivri'de saklandığı evde özel olarak yaptırdığı dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, hakkında 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D.'nin Silivri'de bir evde saklandığı belirlendi.

DOLABI ÇEKİNCE KARŞILARINDA BULDULAR

Polis ekipleri eve düzenledikleri baskında ilk etapta F.D.'yi bulamadı. Evde yapılan incelemede, bir dolabın arkasında gizli bölme olduğu tespit edildi. Dolabı yerinden çeken polis ekipleri, aradıkları F.D. ile karşılaştı. Firari hükümlünün, polisten saklanmak amacıyla dolabı özel olarak yaptırdığı belirlendi.

13 AYRI DOSYADAN ARANIYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne götürülen F.D. hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 13 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan F.D., adliyeye sevk edildi.