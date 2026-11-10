Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

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Antalya merkezli 8 ilde yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada bir vatandaşın 1 milyon lira gönderdiği belirlendi; firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya merkezli 8 ilde, internet üzerinden yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, nitelikli dolandırıcılık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmada, Y.D. isimli vatandaşın, bir internet sitesi üzerinden yüksek kazanç vadeden şüphelilere toplam 1 milyon lira gönderdiği belirlendi.

Antalya merkezli 8 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 17 SIM kart, 1 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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