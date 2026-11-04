WhatsApp hesabı ele geçirilip yakınlardan para isteniyor! iPhone\'unu güncellemeyenler risk altında

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin siber güvenlik uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı son dönemde, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarındaki hesap bilgilerinin dışında ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin şikayetlerde artış gözlemlendiğini duyurdu. Söz konusu girişimlere ilişkin Siber Güvenlik Başkanlığınca, hesap sahiplerinin kimlikleri kullanılarak yakın çevrelerinden IBAN bilgileri üzerinden para transferi talep edildiği görüldü.

GÜNCELLENMEMİŞ TELEFONLAR HEDEFTE

Başkanlıkça yürütülen teknik incelemelerde, özellikle güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone cihazlarındaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımların bu tür saldırılarda kullanılabildiği tespit edildi.

Söz konusu zararlı yazılımlar; internet ortamındaki kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabiliyor. Bazı gelişmiş saldırılarda, zararlı içeriklerin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabiliyor.

Bu yöntemlerle cihazlara yetkisiz erişim sağlayan saldırganlar, kişisel bilgilere ve mesajlaşma hesaplarına ulaşarak kullanıcıların bilgisi dışında işlem gerçekleştirebiliyor. Hesap sahiplerinin kimliğini kullanarak iletişim listelerindeki kişilerden acil ihtiyaç gerekçesiyle para transferi talep edilebiliyor.

BAŞKANLIKTAN ALINACAK ÖNLEMLER

Siber Güvenlik Başkanlığınca vatandaşların dijital güvenliklerini korumaları amacıyla; işletim sistemi ve uygulama güncellemeleri, başta iPhone kullanıcıları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın cihazlarının işletim sistemlerini ve mesajlaşma uygulamalarını güncel tutmaları, iPhone cihazlarında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden sunulan en güncel güvenlik güncellemelerini yüklemeleri, şüpheli bağlantı ve reklamlardan uzak durulması: Sosyal medya reklamları dahil, kaynağı belirsiz veya güvenilirliğinden emin olunmayan bağlantılara tıklanmaması, güvenilir olmayan internet sitelerinden uygulama veya dosya indirilmemesi, şüpheli bağlantıların açılması halinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemesi, hesap güvenliğinin güçlendirilmesi: WhatsApp ve diğer dijital hesaplarda iki aşamalı doğrulamanın etkinleştirilmesi, doğrulama kodlarının üçüncü kişilerle paylaşılmaması, WhatsApp uygulamasındaki Bağlı Cihazlar bölümünün düzenli olarak kontrol edilmesi ve tanınmayan oturumların sonlandırılması; bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görüntülenmeyebileceğinin göz önünde bulundurulması, finansal taleplerin doğrulanması: Tanıdık kişilerden gelen mesajlar dahil, IBAN bilgisi ve para transferi taleplerinin farklı bir iletişim kanalı üzerinden, tercihen ilgili kişi telefonla aranarak doğrulanması, siber güvenlik risklerinin azaltılması açısından önem arz ettiği bildirildi.

HESABI ELE GEÇİRİLENLER NE YAPMALI?

Hesaplarının ele geçirildiğinden şüphelenen vatandaşların yakın çevrelerini farklı iletişim kanallarından bilgilendirmeleri, şüpheli mesajlar ve IBAN bilgileri dahil dijital delilleri muhafaza ederek kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları önem taşıyor.

Para transferi gerçekleştirilmiş olması halinde ilgili bankayla gecikmeksizin iletişime geçilmesi; cihaz güvenliğinin yeniden sağlanması amacıyla telefonun sıfırlanarak güncel işletim sistemi sürümünün yüklenmesi, bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları başta olmak üzere tüm hesap parolalarının güvenli bir cihaz üzerinden değiştirilmesi ve mümkün olan tüm hesaplarda çok faktörlü doğrulamanın etkinleştirilmesi tavsiye ediliyor.

Vatandaşların, tanıdıkları kişilere ait gerçek mesajlaşma hesaplarından gelen iletilerin de hesap sahibinin bilgisi dışında gönderilmiş olabileceğini göz önünde bulundurmaları büyük önem taşıyor.

Siber Güvenlik Başkanlığı, vatandaşların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla siber tehditlere yönelik izleme, analiz ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.